الأسعار والأماكن.. معارض أهلا رمضان تستقبل المواطنين

جدة - نرمين السيد - كما وجه مدبولى، بمراعاة التنسيق مع محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والمحافظين، فيما يتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن زيادة عدد منافذ توزيع السلع فى سلسلة معارض "أهلًا رمضان" لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بجميع أنواعها.

المشاركون فى المعرض وأهم السلع

ومن المقرر أن يشارك فى المعرض 21 سلسلة تجارية بـ1.252 فرعا، منها كليا بالفروع أو جزئيا عبر تخصيص ركن فى كل سلسلة مخصصة لعرض السلع الرمضانية، كما يشارك 1.300 مجمع استهلاكى تابع لوزارة التموين، إضافة إلى منافذ جمعيتى لمن لديه الرغبة فى ذلك إضافة إلى المنافذ المتنقلة.

وسيتم توفير 15 سلعة غذائية تتنوع بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش بتخفيضات تتفاوت بين 15% وحتى 35%.

أماكن معارض أهلا رمضان

ووفرت الدولة عدد كبير من معارض أهلا رمضان بالمحافظات، لخدمة المواطنين، والتيسير عليهم خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم إقامة معارض أهلا رمضان فى كل من مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، و58 شارع جسر البحر الساحل بشبرا، ومنطقة مؤسسة الزكاة، و66 شارع الفيوم، وحلوان، وشارع سلاح المهندسين، والمعصرة، والمرج.

وتقع عناوين معارض أهلا رمضان فى الجيزة، بشارع الملك فيصل، وأرض اللواء بالعجوزة، والمنيب، وترعة المنصورية بالهرم، أما الإسكندرية فيقع المعرض الرئيس بأرض كوته بمنطقة الازاريطة، ومعارض أخرى بالعطارين، والجمرك والمنشية.

كما يقع المعرض الأول بمحافظة بورسعيد، بجوار مستشفى النصر بأرض الجبل، والثانى بشارع الجلاء بجوار سنترال بورفؤاد، أما المنوفية يقام المعرض أمام مسجد سيدى خميس بحى غرب بمدينة شبين الكوم، وفى القليوبية يقع الأول بمدينة بنها وحى غرب شبرا، ومدن قليوب، طوخ والقناطر الخيرية.

وفى كفر الشيخ يقع المعرض الرئيس بمدينة الحامول أمام الإدارة التعليمية، وآخر بميدان ذكية بمدينة بلطيم، وآخر ببرج البرلس على طريق برج البرلس - بلطيم، أما الفيوم فيقع المعرض بشارع أحمد شوقى أمام نادي الشبان المسلمين، أما الشرقية يوجه بها 23 معرض لأهلا رمضان، الأول بمدينة الزقازيق، والباقى بـ"أبوكبير- ههيا- الإبراهمية- الحسينية- ديرب نجم – منشأة أبو عمر – بلبيس- مشتول السوق- الإقنيات- العاشر من رمضان- الصالحية الجديدة- منيا القمح".

وفى بنى سويف يقام المعرض الرئيس فى حديقة النصر بميدان المديرية، حيث يضم جميع السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، بالإضافة إلى مجموعة من المعارض بمدن "بني سويف، الفشن، الواسطى، إهناسيا".

أسعار السلع:

طرح الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، بـ30 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة البرازيلى بـ65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها، الأرز يتراوح سعره من 7 إلى 8 جنيهات، والسكر يتراوح سعره من 7.75 إلى 8.25 جنيهات، والصلصة (280 جراما) يتراوح سعرها من 4 إلى 5 جنيهات، والمكرونة يتراوح سعرها من 2.75 إلى 3 جنيهات، السمك البلطي يبدأ سعره من 20 جنيها، السمك البوري بـ 55 جنيها.

البلح يبدأ من 9 جنيهات حتى 17 جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيها، وقمر الدين يبدأ من 23 جنيها والزبيب المصرى من 20 جنيها حتى 24 جنيها، وشنطة رمضان تبدأ من 50 جنيها حتى 207 جنيهات.