الأمم المتحدة: مصادرة آلاف الأسلحة بأمريكا الجنوبية بالتعاون مع الإنتربول

جدة - نرمين السيد - أعلنت غادة والى، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، عن نجاح عملية مشتركة كبرى بين المنظمة والإنتربول الدولى فى ضبط الآلاف من قطع الأسلحة النارية وعدد كبير من أعضاء عصابات التهريب فى دول أمريكا الجنوبية.





وقالت غادة والى، إن العملية "زناد 6"، والتى امتدت لأسابيع خلال شهر مارس وضمت عدد من دول المنطقة منها "الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وبيرو وتشيلى وكولومبيا وإكوادور وجويانا وباراجواى وأوروجواى وسورينام وفينزويلا"، جاءت نتيجة للتعاون الوثيق مع الإنتربول الدولى من أجل تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون فى المنطقة، وحول العالم من رصد وتتبع وملاحقة عصابات الاتجار بالأسلحة النارية.

وأضافت أن التعاون بين المنظمتين له أهمية كبيرة فى تطوير القدرات والأدوات التى تمتلكها الدول للتصدى لهذه العصابات، ووقف تدفقات الأسلحة غير المشروعة وما يترتب عليها من انتشار جرائم العنف والأشكال المختلفة للجريمة المنظمة.

وقال مدير الإنتربول الدولى يورجن شتوك إن انتشار الأسلحة النارية يمثل تهديدا حيويا لأمن واستقرار دول أمريكا الجنوبية، خصوصا مع قيام العصابات الإجرامية باستغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالجائحة، مضيفا أن عملية "زناد 6" تمثل نموذجا مميزا لكيفية تنفيذ مثل هذه العمليات الكبرى فى ظل الجائحة، وبالإضافة إلى ضبط الأسلحة والعصابات المتورطة فى تهريبها، نجحت العملية أيضا فى كشفت آخر التطورات والاتجاهات الخاصة بالاتجار فى الأسلحة النارية، ومنها انتشار الأسلحة صعبة الترصد مثل الأسلحة يدوية الصنع، واستخدام البريد لتهريب الأسلحة النارية، وزيادة استخدام شبكات التواصل الاجتماعى للتحريض على أشكال الجريمة والعنف التى تستخدم الأسلحة النارية، فضلاً عن تزايد حالات العنف المنزلى والعنف ضد المرأة باستخدام هذه الأسلحة.

جدير بالذكر أن التقرير الدولى للأسلحة النارية لعام 2020، والذى أصدرته منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة لرصد وتحليل تدفقات الأسلحة النارية غير المشروعة، كان قد كشف عن مصادرة أكثر من نصف مليون قطعة أسلحة نارية حول العالم، وهو ما يعكس حجم ظاهرة الاتجار بالأسلحة على المستوى الدولى.