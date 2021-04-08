وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بغلق كيان وهمى بالقاهرة

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة أكاديمية الضيافة الدولية وعلوم الطيران، والكائن مقرها فى (حافظ رمضان برج رقم 5 مدينة نصر بمحافظة القاهرة)، وتدعى منح الطلاب شهادات تعليمية فى مجال الضيافة الجوية وعلوم الطيران، وغير معادلة أو معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ولم تحصل على ترخيص من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة.
وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار قرارًا بغلق المنشأة الوهمية، كما قام الوزير بمخاطبة محافظ القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأشاد عبدالغفار بجهود اللجنة فى متابعة الإجراءات القانونية للكيانات التعليمية، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة وهى:
- موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
http://mohesr.gov.eg
- حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (فيسبوك)
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
- حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (الانستجرام)
https://www.instagram.com/mohesregypt/
- حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع(تويتر)
https://twitter.com/Mohesregypt
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