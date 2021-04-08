خالد عكاشة: جائحة كورونا جاءت للتركيز على إعادة بناء أفضل لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المركز يتشرف بتنظيم مؤتمر "حقوق الإنسان ..بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى يأتى لتعزيز المشاركة ودعم التنمية المستدامة التى لا يمكن الاستغناء عنها لبناء عالم ما بعد الجائحة، موجها الشكر للوزراء الحضور.





وحضر مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة" الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية التعليم، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة. وتقدم خالد عكاشة بالشكر لأعضاء الهيئة التشريعية بلجنتى مجلسى النواب والشيوخ، كما شكر المجلس القومى لحقوق الإنسان وسفراء الدول لتحقيق الاستفادة المتبادلة بينهم، وكذلك وجه الشكر للجنة الوطنية للصليب الأحمر وكل المساهمين، وأيضا منظمات المجتمع المدنى. وأضاف أن مفهوم حقوق الإنسان يمتد فى أعماق التاريخ الإنسانى، مشيرا إلى أنه سبق ووقعت أحداث مهمة مثلت تحولا تاريخيا للإنسان كما تشهد البشرية الآن تحديا جديدا غير مسبوق، يمثل خطرا على الإنسان وحقوقه إذ جاءت جائحة كورونا لنواجه تحديات جديدة تجبر على لإعادة النظر على كل مناحى الحياة، والتركيز على إعادة البناء بشكل أفضل لحقوق الإنسان وتعزيز مسار حقوق الإنسان، ومنها خلق فرص متكاملة للجميع ومعالجة الإخفاقات التى كشفتها جائحة كورونا.

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