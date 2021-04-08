«التعليم»: الدراسة مستمرة بكل المدارس خلال رمضان.. والحضور اختيارى

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، حول إلغاء الدراسة بجميع المدارس بدءاً من شهر رمضان واعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسى الحالى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدراسة بجميع المدارس بدءا من شهر رمضان أو اعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسى الحالى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن الدراسة مستمرة بكل المدارس دون إلغاء، كما ستعقد الامتحانات الشهرية المجمعة لجميع صفوف النقل فى مواعيدها المقررة.

وأشارت إلى أن الحضور اختيارى بكل المدارس فى شهر رمضان، ويقتضى الغياب الاختيارى إقرارا رسميا من ولى الأمر، على أن لا تزيد عدد أيام حضور الطلاب عن 3 أيام أسبوعيا، إذ يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، مع استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل المتعددة التى أعلنت عنها الوزارة من منصات وقنوات تعليمية، مُشددةً على الاستمرار فى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لحماية كل عناصر المنظومة التعليمية.

وناشدت "التربية والتعليم" كل وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة "0227963273".