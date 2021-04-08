اليوم.. وزير القوى العاملة يسلم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

جدة - نرمين السيد - واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، جولاته الميدانية للمحافظات، إذ يزور خلالها محافظة الفيوم، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.





واستقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وزير القوى العاملة فى بداية جولته بالمحافظة، إذ من المقرر أن يسلم الوزير والمحافظ وثائق التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وفاءً لما وعد به الوزير فى هذا الخصوص، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعلى أبو الحسن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة. ومن المقرر أن يسلم الوزير خلال الزيارة "بوالص التأمين على الحياة" للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية إذ تغطى الوثيقة الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم بما فى ذلك نفقات العلاج الطبى. كما يلتقى الوزير والمحافظ العمالة المصرية العائدة الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة لهم، وتسليم عداد من عقود العمل لذوى الهمم والعزيمة ، فضلا عن تسليم شهادات إتمام دورات التدريب المهنى للمتدربين على مهن التفصيل والخياطة والكهرباء بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة.

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