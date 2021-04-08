المصري للفكر والدراسات ينظم مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"

بدأ منذ قليل، المؤتمر الذى يعقده المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية ، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، يتناول المؤتمر تأثير جائحة "كورونا".

يأتى ذلك، بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة فى المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمي.

يذكر أن المركــز المصــري اتخذ مــن أجندة اليوم العالمي لحقـوق الإنســان ٕاطــارًا عامًا بهـدف مناقشـتها خـلال جلسـات المؤتمـر، والوصـول إلى توصيـات علـى المستويين الفكـري والعملـي.