/626278/ماذا-حدث-في-آخر-مباراة-قمة-أدارها-حكم-مصري

يستعد نادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك لمباراتهم المقبلة والتي من المقرر إقامتها يوم18 الجاري ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع ببطولة الدوري الممتاز.

وأليكم اخر مباراة خاضها حكم مصري ونتيجة اللقاء في عام 2018.

لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت اختيار طاقم تحيكم مصري لإدارة مباراة القمة، على عكس المعتاد في المواسم الماضية، فقد جرت العادة على استقدام حكام أجانب، منعا لإثارة الأزمات، وحينها اعلنت تعين محمد الحنفي حكماً لمباراة القمة عام 2018.

محمد الحنفي

ومن ناحيه اخري انتهت اللقاء حينها بنتيجة 2/1، حينها احرز الهدف الأول كاسونجو كابونجو في شباك محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، والهدف الثاني أيمن حيفني، بينما احرز الهدف الأول للنادي الأهلي وليد سليمان لاعب الفريق، وكان يتولي منصب مدرب الزمالك خالد جلال.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهة الفريقين كانت في نهائي بطولة إفريقيا والتي انتهت بنتيجة2/1 لصالح المارد الأحمر، حيث احرز الأهداف كل من عمرو السولية ومجدي"أفشة" للشياطين الحمر، شيكابالا للارس الأبيض، وتوج حينها القلعة الحمرء ببطولة إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

فيما جاءت قائمة الأسماء التي تدير مباراة القمة المقبلة الحكم الدولي محمود البنا تم تحديد تواجدة لإدارة مباراة الزمالك والأهلي القادمة في بطولة الدوري الممتاز، وجاء هذا القرار لأنه يمتلك كفاءات كبيرة من بين الحكام المتواجدين في بطولة الدوري.

أما الحكام المساعدين فسيكون الأول محمود أبو الرجال، والمساعد الثاني أحمد حسام طه.

وتحدث أحمد مجاهد مع أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي أعضاء اللجنة، من أجل لعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وعودة الحكام المصريين للواجهة من جديد وإدارة أكبر مباراة في تاريخ الدوري المصري.

ترتيب الدوري الممتاز

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري برصيد 33نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق.

يحتل الاتحاد السكندريالمركز الثاني برصيد 17 مباراة وحصد 28 نقطة.

بينما الأهلي المركز الثالث برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة .