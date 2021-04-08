آخر أخبار صندوق دوت الخليج.. والهدف: خدمة المواطن

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في آخر أخبار صندوق دوت الخليج، قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق دوت الخليج، إن الصندوق عمل في مبادرة القضاء على فيروس سي وقوائم الانتظار، بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ إذ كان يعاني ربع مليون شخص من عدم توفر الدواء، مشيرا إلى أن هناك أيضا مبادرة «نور حياة»، التي تصل إلى أبعد المناطق، مع تيسير القوافل لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في البصر، سواء كان ضعف فيه أو أمراض المياه البيضاء.

وأوضح "مختار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى، أن الدولة تعمل على توفير القوافل في القرى المختلفة، لمساعدة الأشخاص غير القادرين على العلاج، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تحتفل اليوم بيوم الصحة العالمي وتدعو للمساواة والعدالة الاجتماعية من أجل العلاج في مختلف دول العالم.

وأشار المتحدث باسم صندوق دوت الخليج، إلى أن الدولة تسعى إلى توفير الدواء في مختلف المحافظات، وكذلك رفع كفاءة المستوصفات حتى لا يضطر مواطن للعلاج في قرية أخرى، أو السير مسافات طويلة من أجل العلاج، منوها على أن أغلب دول العالم تركز حاليا على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لكن الدولة المصرية حاليا تعمل على توفير اللقاحات مع تسهيل العلاج في القرى والنجوع، بحيث لا يختلف مستوى الخدمة الطبية في المدن عن القرى والنجوع، مشددا على أن «دوت الخليج» يمثل منظمة مجتمع مدني، تعمل على خدمة المواطن والعمل ضمن الأهداف التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها.