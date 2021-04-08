/626280/إيناس-عبدالحليم-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-المطبات-الصناعية-العشوائية-في-الشوارع

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس للنواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تجريم إنشاء المطبات الصناعية من قبل الأهالي وتحديث النوعية المستخدمة، مؤكدة أنه انتشرت ظاهرة المطبات الصناعية العشوائية في الآونة الاخيرة، حتى أصبحت مصدر قلق و إزعاج وحوادث، وإضرار بجميع أنواع السيارات، وخاصة السيارات الملاكى، لأن جسم السيارة في الغالب قريب من الأرض، وعلى الرغم من أهمية وضرورة، وجود وسائل إجبارية لتخفيف السرعة، داخل المناطق السكنية والعمرانية.

إيناس عبدالحليم: 40% من حوادث الطرق تقع بسبب المطبات العشوائية

وأوضحت عضو مجلس النواب، إيناس عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، أن تشير الاحصائيات إلى أن 40% من حوادث الطرق فى مصر تقع بسبب المطبات العشوائية التى يصنعها الأهالى دون مطابقة لأى مواصفات قياسية، وأن 50 شخصا يسقطون كضحايا لحوادث الطرق لكل 100 كيلومتر تقطعها السيارات فى مصر، والسبب يعود للمنحنيات الخطرة والمطبات العشوائية، واختفاء الإنارة واللوحات الإرشادية وغياب المرور، والسرعة الجنونية لبعض السائقين، وتكدس السيارات، بالإضافة إلى انتشار المقطورات التى تسبب كوارث على الطرق.

إيناس عبدالحليم تطالب بضرورة التطبيق الصحيح للقانون

وطالبت عضو مجلس النولب، إيناس عبدالحليم، بضرورة التطبيق الصحيح لللقانون فى هذا الشأن، ووضع ضوابط ومعايير، لإنشاء المطبات الصناعية على الطرق حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر بقائدي السيارات، وكذلك استحداث مطبات متطورة يمكن التحكم فيها آليا كنوع من الاحتياط إلى تطور الوضع مستقبلا.