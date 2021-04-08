/626281/خالد-عكاشة-جائحة-كورونا-جاءت-للتركيز-على-بناء-الإنشاء-بشكل-أفضل

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المركز يتشرف بتنظيم مؤتمر عن حقوق الإنسان ويأتي لتعزيز المشاركة ودعم التنمية المستدامة التي لا يمكن الاستغناء عنها لبناء عالم ما بعد الجائحة، موجها الشكر للوزراء الحضور.

بناء عالم ما بعد الجائحة

وحضر المؤتمر الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق شوفي، وزير التعليم، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهالة زايد وزيرة الصحة.

المركز القومي لحقوق الانسان

وتقدم الدكتور خالد عكاسة، بالشكر لأعضاء الهيئة التشريعية بمجلسي النواب والشيوخ، وأيضًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان وسفراء الدول لتحقيق الاستفادة المتبادلة بينهم، وكذلك مقدور الشكر للجنة الوطنية للصليب الأحمر وكل المساهمين، وأيضا منظمات المجتمع المدني .

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وتابع الدكتور خالد عكاشة:” مفهوم حقوق الإنسان يمتد في أعماق التاريخ الإنساني وسبق ووقعت أحداث مهمة مثلت تحول تاريخي للإنسان وتشهد البشرية الآن تحديا جديدا غير مسبوق، ومثل خطرا على الإنسان وحقوقه حيث جاءت جائحة كورونا لنواجه تحديات جديدة ولإعادة النظر على كافة مناحي الحياة، والتركيز على إعادة البناء بشكل أفضل لحقوق الإنسان وتعزيز مسار حقوق الإنسان ومنها خلف فرص متكاملة للجميع ومعالجة الإخفاقات التي كشفتها جائحة كورونا”.