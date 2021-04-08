/626282/قائمة-عرض-المسلسلات-الإذاعية-ومواعيدها-في-رمضان-2021

يشهد الموسم الرمضاني لهذا العام خوض عدد كبير من النجوم لتجربة المسلسلات الإذاعية في ظل المنافسة القوية التي تدور بين المسلسلات التليفزيونية، ليمنح الراديو لمستمعيه عدة أعمال درامية مميزة ومتنوعة يقوم ببطولتها كبار النجوم.

دوت الخليج يرصد لكم أهم المسلسلات الإذاعية المقرر عرضها في رمضان 2021 ويشارك بها عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم آسر ياسين ونيلي كريم وفرقة واما.

حزام ناسف

يعتبر محمد هنيدي من أبرز المتعاقدين على المسلسلات الإذاعية لهذا العام حيث أوشك على الانتهاء من تسجيل مسلسله "حزام ناسف" ويشاركه في البطولة الفنانة منى عبدالغني.

تدور أحداث الملسل حول رجل وامرأة بينهم مواقف ومشاكسات كثيرة، وتضعهما الظروف معًا وسط العديد من الحوادث الطريفة والشيقة، ومن المقرر بثه على "راديو وان".

دايرة الشك

فيما تخوض فرقة واما الغنائية في رمضان أولى تجاربها الإذاعية بمسلسل "دايرة الشك" وتدور حلقاته حول بعض الجرائم والأحداث المثيرة التي تتوالى في كل حلقة. انتهت فرقة واما من تسجيل أكثر من 20 حلقة في المسلسل، والتي من المقرر بثها عبر إذاعة إينرجى، وهو من إنتاج شركتي نجوم ريكوردز، وهاي واي بروكشن لـ ياسر خليل.

عشان الـ Big million

وبعد النجاح الذي قدمه كلًا من الثنائي نيللي كريم وآسر ياسين في مسلسلهم التليفزيوني "ب100 وش" في رمضان 2020 قررا إثبات نجاحهما مرة أخرى ولكن عن طريق الراديو، ليتعاون آسر ياسين مع نيلي كريم في "عشان الـ Big million"، التي تدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه في فتاة هي أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالي الأحداث الكوميدية.

كوكو واوا

ويعد مسلسل "كوكو واوا" أول مسلسل إذاعي 3d في الراديو بتقنية الصوت المجسم والمؤثرات، بطولة النجوم شيكو وهشام ماجد وميرنا جميل.

تدور أحداث المسلسل عن "الكلب كوكو والقط واوا" والفرق بين حياة القطط والكلاب والصراع بينهما في إطار كوميدي، ومن خلال هذا الصراع يناقش العمل مشكلات وظواهر جديدة وغريبة على مجتمعنا.

إحنا بتوع الاوزوريس

يدخل أكرم حسني السباق الرمضاني الاذاعي هذا العام بالمسلسل الكوميدي "إحنا بتوع الاوزوريس"، من إنتاج راديو وان، ويذاع على موجات إذاعة نجوم إف إم" الساعة 5.15 عصرا، ويشاركه في البطولة الفنانة أيتن عامر.

جمال كازوزة

يظهر أحمد أمين في مسلسل "جمال كازوزة" في جو من التحدي الممزوج بالكوميديا، حيث تدور أحداثه حول خلاف بين المؤلف جمال درويش والفنان الممثل أشرف علي أشعله صديقهما "ضياء شرارة"، ليروا أي منهما له الفضل في نجاح الأعمال التي قاما بها معًا على مدار السنوات السابقة، ويقرر "جمال" تحدي "أشرف" أمام الجميع، من خلال مسرحية يقوم بكتابتها وإخراجها يشارك في بطولتها ممثلين ومواهب جدد من أهل المنطقة الشعبية، وإذا فشل "جمال" في مسرحيته، عليه أن يترك المجال ويقوم بفتح "كشك كازوزة"، ويذاع عبر الراديو 90 90 في رمضان.

خلي بالك

ويخوض الفنان أحمد آدم السباق الرمضانى من خلال المسلسل الإذاعي "خلى بالك" وتشاركه البطولة انتصار أحمد آدم وسليمان عيد، وهو مسلسل كوميدي ،من المقرر بثه عبر راديو 9090 ويقوم حاليا أبطاله بتسجيل حلقاته فى أحد استديوهات مدينة الانتاج الاعلامي.

اتنين في واحد

يجمع المسلسل الإذاعي "اتنين في واحد" الفنانة إيمي سمير غانم مع الفنان دياب ليخرجوا لنا بمسلسل يغلب عليه الكوميديا.

يتمحور المسلسل بين فتاه تعمل معلمة في أحد المدارس الخاصة وتتصف باللباقة وحب الناس والاحترام الشديد وفي أحد الأيام يحدث لها حادث كبير يسبب لها خلل بالمخ يجعلها في الليل شديدة الاحترام والتحفظ وفي الصباح شديدة الإجرام ليتطور الأمر وتصبح لصة والجميع يطاردها ما يخلق مواقف مثيرة وكوميدية، ويذاع عبر الراديو 90 90 في رمضان.

نادي اند رويد

ويلعب أحمد عز دور البطولة مع سيدة المسرح العربي سميحة أيوب في "نادي أند رويد" على راديو "نجوم إف إم" الساعة 4.25 عصرًا.

والمسلسل من إخراج علي مصيلحي، وتأليف أيمن سلامة، وإنتاج هبة الهواري شركة "انتروميديا"، ويسجل العمل في استوديوهات "ميديا توبيا" للدكتور محمد سعيد محفوظ.

رحلتي من الشك لبلطيلم

يفاجأ كلًا من أحمد خالد صالح وهنادي مهنى جمهورهما بالمسلسل الإذاعي الكوميدي "رحلتي من الشك لبلطيم" التي تدور أحداثه حول العلاقات في السنة الأولى بعد الجواز.

ويجسد فيه أحمد خالد صالح دور "حازم" يحاول مع زوجته "سارة" التي تجسده هنادي مهنة الوصول لملجأ الناجيين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهم كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.