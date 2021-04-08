/626283/مدرب-الترجي-التونسي--هكذا-سنلعب-أمام-المولودية

أمد مجدي تراوي المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، أن الفريق يلعب دائما على الفوز وهو ما سيحدث أمام مولودية الجزائر في المباراة القادمة بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم .

مباراة الترجي والمولودية

ويستعد الترجي التونسي لمواجهة مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020 – 2021 .

تصريحات مدرب الترجي التونسي

وقال مجدي تراوي في تصريحات للتلفزيون التونسي : " سنلعب بالتشكيلة المثالية،وسنخوض المباراة بجدية كما كان الأمر دائما مع الترجي. الترجي له تاريخ كبير في دوري أبطال افريقيا وسنلعب الكرة وما قد يحدث سيحدث بعد ذلك " .

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وتابع : " نلعب لمصلحة الترجي فقط وليس لأي فريق آخر، ومتى يخوض الترجي مبارياته بدون جدية ؟ " .

وعن غياب بعض اللاعبين الأساسين عن مباراة المولودية القادمة، قال : " لا يتعين علينا أن نخاطر بهم حتى لا يفقدوا امكانية اللعب في الدور ربع النهائي " .

وتأكد غياب كلا من الايفواري سيدريك غبو والجزائري إلياس الشتي بداعي الإصابة فيما يغيب المدافع محمد علي اليعقوبي بسبب عقوبة الإنذار الثالث .

وأشارت تقارير صحفية تونسية، إلا أن معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، قد استقر بشكل كبير على استبعاد ثلاثي الفريق المميز وهم محمد علي بن رمضان، غيلان الشعلاني، وحمدي النقاز .

واتخذ معين الشعباني هذا القرار خوفا على الثلاثي من الحصول على الإنذار الثالث، مما يهدد استبعادهم عن مباراة الفريق في دور الثمانية عقب الصعود من دور المجموعات .

أمل الزمالك الوحيد للصعود

وأمل الزمالك الوحيد للصعود إلى دور الثمانية هو الفوز على فريق تونجيت السنغالي بشرط فوز فريق الترجي التونسي على فريق مولودية الجزائر، وإلا يفشل الزمالك في الصعود من دور المجموعات .