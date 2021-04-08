/626284/فريدى-البياضى-نحتاج-لتطوير-أداء-الموظفين-ليتواكب-مع-الطفرة-الرقمية

قال النائب الدكتور فريدى البياضى، عن الحزب المصرى الديمقراطي الإجتماعي، ان افتتاح السيد الرئيس لمجمع الإصدارات المؤمنة و الذكية هو بلا شك خطوة هائلة في عالم التحول الرقمي و صورة مشرفة لمصر الحديثة.

فريدى البياضى: المجمع يساهم فى سرعة الاجراءات

وأضاف عضو مجلس النواب، فريدى البياضى، فى تصريح خاص ل "دوت الخليج" إنه يتوقع أن يساهم هذا المجمع بشدة في سرعة الاجراءات و محاربة التزوير في الوثائق و المستندات، مضيفا أن هذا ينعكس اقتصادياً في تقليص نفقات استيراد بعض المنتجات، و ربما نستطيع تصدير بعض من هذه الخدمات لدول أخرى.

فريدى البياضى يتمنى أن يصاحب تأسيس المجمع تطوير طريقة أداء المواطنين

وأوضح البرلمانى، فريدى البياضى، أنه يتمنى أن يصاحب هذا التطور الهائل تطوير آخر موازي في جميع المصالح الحكومية في المدن والقرى، من خلال تطوير طريقة أداء الموظفين المسئولين عن إدارة مصالح المواطنين، و إعطاؤهم مرتبات كريمة مع محاسبة أي مسئول عن تقصير أو تأخير، حتى نصل لمستوى خدمات تليق بالمواطن المصري و تحفظ وقته و كرامته و هو يتعامل مع هذه المصالح .

وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ،أمس ، أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وإفريقيا،ويُهدف المشروع إلى أن يكون «المُجمع» هو أداة الدولة فى دعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدى لإحساس المواطن بتغيير في شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

وسيعمل المشروع على تنفيذ «الحوكمة»، والعمل بشكل إلكتروني ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ.

ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ«الورق المؤمن»، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.