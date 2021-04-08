/626285/أول-تعليق-لرئيس-لجنة-الحكام-باتحاد-الكرة-على-حكم-مباراة-القمة

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن مباراة الزمالك والأهلي لن يتم تأجيلها، وسيتم تواجد حكام مصريين لهذه المباراة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "تحدثنا قبل 10 مباريات من المباراة من أجل معرفة جميع الأمور الخاصة بالمباراة، وأن الجبلاية لن تتواصل مع أي اتحادات أوروبية من أجل تواجد حكم أجنبي، ولم يحدث أي إعتذار بسبب تداعيات فيروس كورونا".

وأكمل: "تم تعيين طاقم تحكيمي لكل مباراة، سواء الأولي أو الثانية، وأن الحكام المصريين يجب أن يتم دعمهم خلال الفترة القادمة، لأننا لدينا الكفاءات الكبيرة داخل لجنة التحكيم ويستطيعوا إخراج المباراة بطريقة جيدة".

وتابع: "التحكيم المصري شريف ونزية، وسيتم إبعاد الحكام المرشحين للمباراة خلال الفترة القادمة لمباريات الأهلي والزمالك من أجل توفير الهدوء لهم وسيكون هناك دعم كامل للحكام، ومن الصعب الكشف عن حكام المباراة حاليا إلا بعد الكشف عن مسحات فيروس كورونا لهم، ثم بعد ذلك يتم تعيينهم بشكل رسمي وأمام الجميع".

وأردف: "قرار تواجد حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك كان بقرار وزاري من جانب رئيس الوزارء السابق كمال الجنزوري، ولكن من المفترض أن هذا الأمر انتهي حاليا ويجب دعم الحكام المصرين، وأن هذا الأمر كان يحدث في السابق من أجل وجود الهدوء داخل الشارع الكروي المصري، ولكن حاليا هناك تقنية الفيديو وتظهر دائما الأخطاء، وأؤكد للجميع أن الحكام المصريين هم الأفضل دائما ويستطيعوا قيادة المباراة، محمد الحنفي تمكن من إدارة آخر مباراة بين الأهلي والزمالك وخرجت بالشكل الأمثل، ومن قبل كان متواجد إبراهيم نور الدين".

واختتم: "لم يتم التواصل معنا من جانب إدارتي الأهلي والزمالك، والجميع مرحب بهذا الأمر، ولا ننظر لما يحدث على وسائل الإعلام، وندعم جميع الفرق وأؤكد أن حكام المباراة سيكونوا متواجدين في المباراة الأولي والتانية، ويجب دعم الحكام المصريين من جانب الأندية، وهذا الأمر يحدث حاليا من جانب مجلس الاتحاد برئاسة أحمد مجاهد".