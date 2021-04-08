/626288/الزمالك-نرفض-الحكام-المصريين-في-لقاء-القمة-لهذ-السبب

صرح عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادى الزمالك عبر شاشة اون تايم سبورت ، أن نادى الزمالك لم يتلقي أى إخطار رسميا بشأن تعيين حكام مصريين لإدارة القمة .

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “اون تايم سبورتس”: “نحترم الحكام المصريين ولكن من الأفضل أن يتم تواجد حكام أجانب لهذه المباراة منعا لتعليق الشماعات من جانب أي نادي خلال المباراة القادمة”.

وتابع: “نادي الزمالك يحترم الحكام المصريين ولكن من خلال الأحداث السابقة لمباريات الأهلي والزمالك تحت تواجد الحكام المصريين كانت بها العديد من المشاكل والأزمات خلال المباريات بسبب عدم السيطرة على زمام المباراة”.

وأردف أن نادى الزمالك يجهز خطاب رسميا للإعتراض على تعيين حكام مصريين لإدارة القمة وأن الحكم الأجنبي لا يعرف اهلى ولا زمالك ولا يتم تعليق الأخطاء على شماعة التحكيم ، وعدم التعليق على قرار الحكم .

وواصل الدردير حديثه قائلا : " جمهور الزمالك رافض حكام مصريين " ، وكورونا ليس سبب في هذا ، وفي حالة تمسك اتحاد الكرة بحكام مصريين سيتم لعب المباراة لأنه لا يوجد مجال لتأجيل المباراة”.

واختتم: “نتنمى أن يكون هناك اهتمام من جانب إدارة اتحاد الكرة المصري وأن يكون هناك مرونة في هذا الأمر للخروج بالمباراة بالشكل الأمثل”.