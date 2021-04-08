حقيقة تفاوض الزمالك مع وليد أزارو

كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي الزمالك قد فتح خط اتصال لجس نبض لاعب الأهلي السابق، المغربي وليد أزارو لاعب فريق الاتفاق السعودية حاليا .

ويعاني الزمالك من مركز المهاجم في الفترة الاخيرة خاصة مع غياب مصطفى محمد الذي خرج للإعارة لمدة موسم ونصف لنادي جالطة سراي التركي .

وأكدت مصادر مقربة من وليد أزارو، أن اللاعب مرتاح مع فريق الاتفاق السعودي، وأنه لا يفكر في الانتقال من الدوري السعودي في الفترة المقبلة .

كما أكدت تلك المصادر أن اللاعب لا يريد العودى للدوري المصري في الوقت الحالي، وأنه رافض لفكرة التواجد بنادي الزمالك بعد أن لعب للنادي الأهلي .