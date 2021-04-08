كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي الزمالك قد فتح خط اتصال لجس نبض لاعب الأهلي السابق، المغربي وليد أزارو لاعب فريق الاتفاق السعودية حاليا .
ويعاني الزمالك من مركز المهاجم في الفترة الاخيرة خاصة مع غياب مصطفى محمد الذي خرج للإعارة لمدة موسم ونصف لنادي جالطة سراي التركي .
وأكدت مصادر مقربة من وليد أزارو، أن اللاعب مرتاح مع فريق الاتفاق السعودي، وأنه لا يفكر في الانتقال من الدوري السعودي في الفترة المقبلة .
كما أكدت تلك المصادر أن اللاعب لا يريد العودى للدوري المصري في الوقت الحالي، وأنه رافض لفكرة التواجد بنادي الزمالك بعد أن لعب للنادي الأهلي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة تفاوض الزمالك مع وليد أزارو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.