/626291/حقيقة-زواج-أصالة-بعضو-البرلمان-المصري-أحمد-عبدالمجيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة العديد من الأنباء حول ارتباط المطربة أصالة بعضو البرلمان المصري أحمد عبدالمجيد، مؤكدين على احتفالها بزفافها خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج يرصد لكم حقيقة ارتباط الفنانة السورية أصالة بعضو البرلمان السكندري المصري بعد اثارة حالة من الجدل بين الجمهور خلال الساعات الماضية.

حقيقة زواج أصالة من عضو برلماني

ربط رواد السوشيال ميديا مصالحة أصالة لأنغام بزواج أصالة من النائب البرلماني أحمد عبدالمجيد، أما بشأن اخفائهم لخبر الزواج فكان بسبب أخذ النائب البرلماني موافقة من الحزب لأنه شخصية سياسية وهي أجنبية.

وأشارت المصادر إلى أن احتفال أصالة بزواجها كان في تكتم تام لتبتعد عن أعين وسائل الإعلام بحضور عدد من العائلتين فقط.

أصالة ترفض التعليق على الشائعات المتداولة بشأن زواجها

رفضت أصالة التعليق على الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات القليلة الماضية حول زواجها من رجل أعمال سكندري يصغرها بـ 3 أعوام، واكتفت بالتزام الصمت تجاه هذه الأنباء التي ستتضح أكثر خلال الساعات المقبلة.

بينما أكد عدد من أصدقاء المطربة أصالة، أن الخبر اليقين لن يتم إعلانه بعد، لافتين إلى أن الخبر الأكيد لن يعلن عنه بأى شكل من الأشكال قبل يوم الجمعة المقبل.

أصالة تفاجأ جمهورها بإعتذار لأنغام

يذكر، أن أصالة قدمت الاعتذار لصديقتها المطربة أنغام عن ما صدر منها خلال الفترة الأخيرة ضدها بسبب الخلافات بينهما، موضحة أنها كانت تفكر في أخذ هذه الخطوة منذ مدة.

وتقبلت أنغام اعتذار أصالة قائلة على حسابها بموقع إنستجرام: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل مقدرش غير إني أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".