إصابة مدرب الأهلي بفيروس كورونا

أعلن نادي الجونة إصابة مدربه رضا شحاته بفيروس كورونا، وذلك عقب إجراء مسحة طبية، وظهرت نتيجة العينة إيجابية ويتم عزلة ليحن اجراهه لمسحة جديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية للجونة عبر "تويتر"، تغريدة بصورة رضا شحاتة مكتوبًا عليها: "نتمنى الشفاء العاجل لمدربنا رضا شحاتة والذي أصيب بڤيروس كورونا". والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الجونة كانت أمس أمام فريق طلائع الجيش والتي انتهت بخسارة الفريق بنتيجة 4/0.

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