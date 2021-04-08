/626293/وزيرة-التخطيط-تستعرض-خطة-الدولة-في-تحسين-جودة-حياة-المواطنين

مؤتمر حقوق الإنسان.. بناء العالم ما بعد الجائحة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية مستمرة في مواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا علينا وعلى العالم.

واستعرضت وزيرة التخطيط، خطة الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين خلال مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء العالم ما بعد الجائحة"، مؤكدة أن مصر لديها تحديات كبيرة في خلق فرص واعدة في المستقبل، وأن هناك طفرة إيجابية على كل المؤشرات الاقتصادية قبل كورونا، وفي عام 2019 – 2020 انخفضت البطالة لأقل من 8%.

أوضحت السعيد، أن أزمة كورونا أثرت على العديد من المؤشرات، ولكن مصر تمتلك المزيد من المؤشرات الإيجابية والتي نلمس من خلالها جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة، منها انخفاض نسب الفقر لأول مرة منذ عام 1999، موضحة أنه يتم التركيز على مؤشر النمو الاقتصادي ومعدل البطالة، وأن الدولة تتبع خطة واضحة ومدروسة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال الشفافية والتواصل المستمر لاطلاع المواطنين على شكل التحدي.

وأردفت وزيرة التخطيط، أنه يتم مساندة القطاعات التي تضررت من خلال تخفيف الأعباء على قطاعات، وبالفعل استفدنا معرفة وتدوين 6 مليون عامل غير منتظم.