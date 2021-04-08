/626294/رابط-بوابة-الأزهر-الإلكترونية-وطرق-الاستعلام-عن-النتائج

تصدر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، عمليات البحث في موقع محرك البحث العالمي (جوجل)، نتيجة الظروف التي تعيشها مصر والعالم مع انتشار فيروس كورونا، ومحاولات البعض استغلال الشبكة العنكبوتية (الانترنت)، للوصول إلى أي معلومة يريدها.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، أطلقته مشيخة الأزهر الشريف لطلاب المعاهد الأزهرية لمعرفة المناهج الدراسية و نتائج الفصل الدراسي الأول، فضلا عن خطوات الاستعلام عن مناهج الفصل الدراسي الثاني و نتيجة الترم الأول.

وعقب إعلان معاهد الأزهر الشريف عن ظهور النتائج الخاصة بجميع الصفوف التعليمية في داخل التعليم الأزهري، وتستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى سوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل" من قبل أولياء الأمور وطلاب الصفوف التعليمية الأزهرية، عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وأطلق الأزهر الشريف المنصة الإلكترونية لمساندة الطلاب والتسهيل عليهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا الخطير.

ولأن عمليات البحث على محركات الإنترنت مستمرة على موقع جوجل من قبل أولياء الأمور وطلاب الصفوف التعليمية الأزهرية، لذلك يرصد لكم موقع "دوت الخليج" في تقريره جميع التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وفقًا لبيان رسمي من معاهد الأزهر الشريف.

اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للدخول على رابط بوابة الأزهر الإليكترونية

خطوات التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

الخطوة الأولى: يبدأ الطالب الأزهري الدخول على المنصة الإلكترونية على بوابة الأزهر حتى يتمكن من التسجيل من خلالها وهو كالتالي:

https:www.azhar.egsplash.html

الخطوة الثانية: ثم يقوم الطالب الأزهري بأختيار قسم نتائج الطلاب.

الخطوة الثالثة: ويبدأ الطالب الأزهري بأختيار القطاع الذي ينتمي إليه الطالب.

الخطوة الرابعة: ويجب على الطالب الأزهري بإدخال كافة البيانات والتفاصيل وهي كالتالي ( اسم الطالب بالكامل - رقم الجلوس - القسم التابع للطالب ).

الخطوة الخامسة: ويختار الطالب السنة الدراسية التي يدرس فيها، ثم ينقر على خانة الاستعلام عن النتيجة.