رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة

يحاول مستفيدو برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد الأكثر فقرًا واحتياجًا، البحث بشكل مستمر عن رابط تسجيل خط تكافل وكرامة من شركة We، وذلك للاستفادة من خدمات اتصالات خطوط المحمول المجانية، والتي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، حرصًا على رفع مستويات كفاءة خدماتها المختلفة لمستفيديها من «تكافل وكرامة»، وتوفير أعلى معدلات التواصل الفعال مع هذه الأسر.

ويستعرض موقع «دوت الخليج» رابط وخطوات تسجيل خط تكافل وكرامة من شركة We، على النحو التالي:

تسجيل خط تكافل وكرامة من شركة We حجز الخطوط يكون من خلال عدة طرق:

1. الحجز الإلكتروني على الرابط https://tk.te.eg، لكل مستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد للتقديم وتحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع WE.

2. أو إرسال كلمة «خط» على الرقم 1442 لاستلامه في البيت بـ15 جنيهًا مصاريف توصيل، وعقب استقبال الرسالة بكلمة «خط» يجري الرد برسالة «برجاء الرد برقمك القومي المكون من 14 رقمًا لتأكيد طلبك لاستلام الخط في البيت مقابل قيمة 15 جنيهًا مصاريف توصيل»، ويجري بعدها التأكيد برقم «1» أو الرقم «2» لإعادة إدخال الرقم القومي، ثم إرسال رسالة الإنهاء «تم استلام طلبك بنجاح وسيتم التواصل معك لترتيب عملية التسليم في أقرب فرصة».

وتؤكد الوزارة أنّ خطوط المحمول المشار إليها مجانية بالكامل ودون أي تكلفة أو أي مصاريف إدارية أو ضريبة أو غيرها على هذه الخطوط أو مقابل استخراج بدل تالف أو فاقد منها في أي وقت لاحق.

خط تكافل وكرامة من شركة We يجري تقديم خدمات الاتصالات التالية مجانًا على هذه الخطوط وبشكل متجدد شهريًا:

- 25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات.

- 15 رسالة نصية قصيرة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات.

- 100 ميجا بايت إنترنت.

وبعد نفاذ الباقة المجانية الشهرية، يجري احتساب القيم التسعيرية التالية من بطاقات إضافة الرصيد التي يقوم المستفيدون بشرائها وشحنها من أي منفذ بيع:

- دقيقة المكالمة الواحدة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2 قرش، و11 قرشا لأي شبكة أخرى.

- الرسالة النصية القصيرة الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات، بقيمة 2.5 قرش، و10 قروش لأي شبكة أخرى.

- الميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرش.

- دقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات، أو لأي شبكة أخرى بقيمة 50 قرشًا.

وتشير الوزارة إلى أنّه لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير، وفي حالة الإخلال بذلك يكون المتنازل هو المسؤول قانونًا عن المكالمات والأعمال التي يقوم بها المتنازل له أو حائز الخط، وفي حالة فقدان شريحة الخط أو سرقتها أو تلفها، يقوم صاحب الخط بالإبلاغ الفوري عن الواقعة، والتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات، لتقديم إثبات هويته، وطلب إعادة الإصدار واستلام الخط الجديد وتفعيله مجانًا بالكامل.