/626299/وزيرة-التخطيط-كورونا-تسبب-في-فجوة-بالتمويل-تقدر-بتريليون-دولار

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يجب الإقرار بصعوبة ما يواجهه العالم بأكمله في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمة لها في مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن كورونا تسببت في فجوة بالتمويل تقدر بحوالي 1 تريليون دولار في الانفاق العام على تدابير كورونا في العالم، موضحة أن وباء كورونا تقوم إشكاليات عميقة كشفت عنها خلال مختلف دول العالم.

وأشارت السعيد، إلى أنه في مقدمة تلك الإشكاليات ضمان إتاحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية لدى كافة فئات المجتمع، ومعالجة الفجوات التنموية التي تفاقمت نتيجة التداعيات السلبية لكورونا.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن العالم يشهد أزمة متفاقمة وما زالت مستمرة، وضربت الاقتصاد العالمي، وتجاوزت في حدتها كافة الأزمات، مؤكدة أن مصر لديها أجندة طموحة تتوافق مع الرؤى الدولية.

وقالت السعيد، إن الدولة المصرية مستمرة في مواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا علينا وعلى العالم.

واستعرضت وزيرة التخطيط، أن مصر لديها تحديات كبيرة في خلق فرص واعدة في المستقبل، وأن هناك طفرة إيجابية على كل المؤشرات الاقتصادية قبل كورونا، وفي عام 2019 – 2020 انخفضت البطالة لأقل من 8%.

وأوضحت السعيد، أن أزمة كورونا أثرت على العديد من المؤشرات، ولكن مصر تمتلك المزيد من المؤشرات الإيجابية والتي نلمس من خلالها جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة، منها انخفاض نسب الفقر لأول مرة منذ عام 1999، موضحة أنه يتم التركيز على مؤشر النمو الاقتصادي ومعدل البطالة، وأن الدولة تتبع خطة واضحة ومدروسة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال الشفافية والتواصل المستمر لاطلاع المواطنين على شكل التحدي.

وأردفت وزيرة التخطيط، أنه يتم مساندة القطاعات التي تضررت من خلال تخفيف الأعباء على قطاعات، وبالفعل استفدنا معرفة وتدوين 6 مليون عامل غير منتظم.