"بدل ما تغضبي ربنا في المداري اعملي الصح"..نصيحة أسما شريف بعد انفصالها

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دوت الخليج يرصد تفاصيل رسالة أسما شريف منير وتجربتها خلال الزيجتين، فضلًا عن نصيحتها للسيدات بعد فشل تلك التجربتين والدرس المستفاد منهما.

مصادر الإيجابية في حياة أسما شريف منير

وصفت أسما مشاعرها بعد انفصالها وفضل النعم التي أنعم الله عليها بها في فيديو بعنوان "نصيحتي” قائلة: "أنا بشر بزعل بعيط بغلط باثور وحياتي مش بمبه مسخسخ.. بس برضو ربنا اداني طاقة إيجابية واداني نعم كتير منها انتوا وحبكم ودعواتكم ليا دي نعمة كبيرة أوي.. والشهرة اللي ربنا ادهاني برضه كون أن أبويا أعظم أب ربنا يحفظه ويخليهولي ويبارك في عمره تعب في مشواره وده سهل وجودي ومعرفة الناس بيا، وأنا عارفة أن في جزء كبير حبوني لمجرد انهم بيحبوه.. كل دا برضه عشان سبب".

وتابعت أسما حديثها عن زيجتها الأولى ونهاية زيجتها التانية وأثرها على متابعيها قائلة: "أول مرة انفصلت واتكلمت عن موضوع طلاقي ساعدت ستات كتير انهم يحسوا انهم مش لوحدهم.. ويقفوا على رجليهم تاني يشتغلوا ويتخطوا الألم.. ولما اتجوزت وكنت مطلقة ومعايا بنت حسوا أن في أمل وانهم مش معيوبين عشان يستخصروا في نفسهم السعادة وبداية حياة جديدة.. لأن دا حلال ربنا مهما المجتمع بيصعب الأمور على المطلقة أو الأرملة أو الست اللي اتاخرت في الجواز.. ده حق ربنا اداهولنا عشان عارف اكيد أن ممكن ناس متكملش.. وحاليًا بعد ما القصة اللي ادت ناس كتير أمل انتهت، ناس كتير بعتتلي إن الخبر خلاها تحس بيأس وفي ناس أحبطت".

تفاصيل نصيحة أسما شريف منير للسيدات

أنهت أسما منير حديثها بتوجيه رسالة للسيدات تنصحهم فيها -بعد أن شعرت بمسئولية عليها تجاهم- بضرورة استردادهم لطاقتهم، التقرب من الله والإيمان بالنصيب والقدر، التمسك بحقهم في الزواج مرة واثنين، ممارسة الرياضة والتقرب من العائلة فضلًا عن عدم متابعة ومراقبة الطرف الآخر أو الذهاب إلى الأماكن التي كانت تجمعهم سويًا، كما توجهت بالشكر لهم على دعواتهم ودعمهم.

يذكر أن الإعلامية أسما شريف منير انفصلت عن الفنان محمود حجازي منذ أيام قليلة بعد زواج دام حوالي 4 سنوات، وأعلنت عن ذلك عبر خاصية الاستوري على موقع "انستجرام".