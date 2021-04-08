يقدم موقع (دوت الخليج)، خدمة معرفة نتائج الطلاب في شتى الجامعات المصرية.

ولطلاب جامعة أسيوط يمكن معرفة نتيجة الدور الأول عبر الرابط التالي: http://www.aun.edu.eg/exam_result/ طريقة التسجيل - عليك فتح الرابط السابق - اختيار العام الدراسي 2020 - 2021 - اختيار الكلية - اختيار القسم - اختيار الشعبة - اسم الطالب - رقم الجلوس ومن ثم ستظهر أمامك نتيجتك الدراسية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج امتحانات جامعة أسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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