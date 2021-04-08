هالة السعيد: انخفاض معدل البطالة لأقل من 8% والتضخم لـ5% فى «2019 - 2020»

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه رغم هذه الجهود الحثيثة، وما نتج عنها من مؤشرات إيجابية، إلا أننا ندركُ تمامًا أنه لا تزال هناك بعض التحدياتِ التى تتطلبُ مزيدًا من العمل خصوصًا مع انتشارِ جائحةِ كورونا، والتى فرضت تحدياتٍ صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقةٍ على كل الفئات.





وأضافت السعيد خلال كلمتها فى مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة" أنه فى سبيلِ التعاملِ مع التحدياتِ التى فرضتها الجائحة، فقد انعكست الخطواتُ الاستباقيةُ فى مجالاتِ الإصلاحِ الاقتصادى والاجتماعى وتوسيع شبكاتِ الحماية الاجتماعية على الطفرةِ الإيجابية التى شهدتها كلٌّ من المؤشراتِ الاقتصادية والحقوقية على حد سواء خلال عام 2019 - 2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه قبل جائحة كورونا، وكثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التى نفذتها الدولةُ فى السنواتِ الأخيرة، بلغ معدلُ النموِ الاقتصادى حوالى 5.6% فى النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدلُ البطالةِ إلى أقل من 8%، وانخفض متوسطُ مُعدلِ التضخمِ إلى حوالى 5%، واسترد احتياطى النقد الأجنبى عافيته ليُغطى أكثر من 8.5 شهر من الواردات.

وارتفعت نسبةُ التغطيةِ لمياهِ الشرب على مستوى الجمهورية لتصلَ إلى حوالى 98.7 % فى 2020 مقارنة بـ97% فى 2014، وغيرها من المؤشرات الإيجابية التى كانت مُرتكزًا لإحداثِ نقلةٍ نوعيةٍ فى حالةِ التنمية المُستدامة والتوسع فى مظلةِ الحماية الاجتماعية، باعتبارها أحدَ مساراتٍ تحقيقِ العدالة الاجتماعية، وإتاحة النفاذ إلى مزيدٍ من الحقوقِ الاقتصادية والتعليمية لعددٍ أكبر من المواطنين فى مصر، وذلك إلى أن جاءت أزمةُ كوفيد 19 وأثرت بالانخفاض فى العديدِ من المؤشراتِ الاقتصادية وما يرتبط بها من مؤشراتٍ حقوقية.

ولفتت إلى أنه على الرغم من الانخفاضِ النسبى فى بعضِ المؤشراتِ نتيجة لأزمة كوفيد 19، إلا أن جهودَ الإصلاحِ وما يتميزُ به الاقتصادُ المصرى من تنوعٍ فى القطاعاتِ قد ساهمت فى أن يصبحَ الاقتصاد المصرى أكثرَ مرونةٍ ولديه قدرة على استيعابِ الصدماتِ الاقتصادية، إذ جاءت مصرُ ضمن عددٍ محدودٍ من دولِ العالم التى حقّقت نموًا موجبًا فى ظلِ الجائحة "بمعدل نمو 3.6% فى عام 2019 - 2020".