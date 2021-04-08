ياسر عبد العزيز: واجهنا مع كورونا جائحة معلوماتية أخرى بشأنها

جدة - نرمين السيد - قال ياسر عبد العزيز، ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن دور الدولة لا ينسى بعد جائحة كورونا وبعض الأوضاع اتخذت مسارا أفضل، كما عليها أن تبذل جهدا أكبر لتوفير اللقاح، إذ نريد أن نحسن مركزنا فى الدول التى تتلقى اللقاح.





جاء ذلك خلال مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية. وأوضح عبد العزيز، أن الدولة المصرية تقوم بدورها بالفعل فى توفير اللقاح، متابعا أنه بالتزامن هذه الجائحة كان هناك جائحة أخرى وهى الجائحة المعلوماتية واستطلاعات الرأى، التى صدرت عن مراكز البحوث أن نسبة 50%؜ من الأشخاص أنهم تلقوا أخبارا مغلوطة بشأن كورونا، وهذه ملامح الجائحة المعلوماتية، التى شككت فى اللقاح. وأشار ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى وجود عدد كبير منكر لمرضه، وهذه ضمن مجمل التحديات التى يواجهها العالم والمجال.

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