سعفان ومحافظ الفيوم يتبادلان الدروع فى حفل للعمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الدروع إذ أهدى الوزير درع الوزارة للمحافظ تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة.





وأهدى الأنصارى درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده فى الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال توفير فرص عمل لذوى الهمم والعزيمة فى إطار حياة كريمة، فضلا عن رعاية وحماية ومساعدة العمالة غير المنتظمة بتسليم بوالص تأمين على الحياة لهم ضد الحوادث الشخصية، إذ تغطى الوثيقة الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم بما فى ذلك نفقات العلاج الطبى، ومساعدة العمالة المصرية العائدة من الخارح فى إقامة مشروعات صغيرة لهم. وسلم على أبو الحسن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة مصحف شريف لكل من وزير القوى العاملة ومحافظ الفيوم. جاء ذلك فى الاحتفالية التى أقامتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتسليم بوالص التأمين للعمالة غير المنتظمة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

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