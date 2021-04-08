علاء رشدى: العليا لحقوق الإنسان تعمل على تشريعات مع قيادة سياسية مؤمنة بذلك

جدة - نرمين السيد - قال السفير علاء رشدى، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى، إنه تنفيذا للمنهجية الراسخة فى جذور مصر وتشريعاتنا تم إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان عبر سنوات مضيئة، إذ يتم تعزيز حقوق الإنسان لتعزيز الحقوق والواجبات الأساسية فى ضوء وجود قيادة سياسية مؤمنة بذلك.





واستعرض رشدى خلال كلمته فى مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، جهود اللجنة العليا لتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وكذلك تعمل على التشريعات وتجمع البيانات والمؤشرات ذات الصلة لتعزيز حقوق الإنسان. وأضاف أن اللجنة العليا تختص بالاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وبمتابعة وإصدار تقارير دورية بشأن القضايا ذات الصلة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، ونظمت اجتماعا تشاوريا موسعا مع الوزارت المعنية وحوار مجتمعى واسع بشأن الاستراتيجية. وأشاد رشدى بدور اللجنة لتعزيز التشاور فى حقوق الإنسان بهدف إعطاء قوة لتحقيق للتضافر الموجود.

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