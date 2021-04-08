غلق جزئى لمطلع كوبرى الدقى المعدنى لمدة 3 أيام لأعمال صيانة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة بإجراء أعمال الصيانة الخاصة بالفاصل العرضى لكوبرى الدقى المعدنى تحديدا بمطلع الكوبرى للقادم من ميدان الأورمان باتجاه شارع البطل أحمد عبدالعزيز مما يتطلب غلق الكوبرى جزئياً بالنطاق المحدد لمدة 3 أيام.





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك اعتباراً من الساعة 1 ليلاً يوم الجمعة الموافق 9/4/2021م وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 11/4/2021م على مدار الـ 24 ساعة، دون تعطيل لحركة المرور.

ومن جانبه أشار أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتى فى إطار أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة العمل المكثفة للانتهاء من صيانة مختلف المرافق بأحياء ومراكز ومدن المحافظة قبل قدوم شهر رمضان تفادياً لأعمال الغلق خلال الشهر الكريم.

كما وجه المحافظ مسؤولى الجهات المعنية باتخاذ مايلزم لتسيير الحركة المرورية بمحيط مناطق العمل، وبناء عليه قامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالمواطنين من قائدى المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتفادى الازدحام.