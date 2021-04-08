صور.. بروتوكول تعاون بين القوات المسلحةوجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا فى مجالات التعليم والتدريب للطلاب والأطباء فى تخصصات الطب المختلفة وكذا المجالات العلاجية والبحثية.





جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى مجالات البحث العلمى وتقديم الخدمات الطبية والتعليم الطبى المتميز.

ويهدف البروتوكول إلى توفير فرص تدريب متميزة لطلاب كلية الطب بالجامعة بعدد من مستشفيات القوات المسلحة مما يسهم فى تخريج أجيال متميزة من شباب الأطباء، كما تم الإتفاق على تنظيم دورات تدريبية معتمدة دوليا ومحليا لتدريب الكوادر الطبية من كلا الطرفين فى مختلف التخصصات الطبية، وكذلك التنسيق والاستفادة المشتركة من الخبراء الأجانب عند زيارة أى من الطرفين، فضلا عن عقد المؤتمرات العلمية وورش العمل التخصصية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون بين الطرفين فى مجال تقديم القوافل الطبية المشتركة.

ويأتى ذلك انطلاقا من دور القوات المسلحة فى تهيئة فرص أكبر للتعاون مع المؤسسات البحثية وكليات الطب بالجامعات المصرية للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية فى مصر بما ينعكس آثاره على تقديم خدمة طبية فائقة للمجتمع المصرى.