العرض التقديمى لمؤتمر «حقوق الإنسان ..بناء عالم ما بعد الجائحة»

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المركز يتشرف بتنظيم مؤتمر "حقوق الإنسان ..بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى يأتى لتعزيز المشاركة ودعم التنمية المستدامة التى لا يمكن الاستغناء عنها لبناء عالم ما بعد الجائحة.





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