البابا تواضروس يصلى قداس اليوبيل الذهبى لكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الخميس، القداس الإلهى فى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية، وذلك بمناسبة مرور خمسين عامًا على صلاة أول قداس بالكنيسة "8 أبريل 1971 - 8 أبريل 2021".





شارك فى الصلوات الآباء الأساقفة العموم المسؤولون عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلى "قطاع المنتزه" والأنبا إيلاريون "قطاع غرب" والأنبا هرمينا "قطاع شرق" والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، إلى جانب الآباء كهنة الكنيسة. شهد القداس مشاركة عدد محدود من شعب الكنيسة وسط تطبيق إجراءات وقائية دقيقة.

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