رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل فريق هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

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جاءت تلك الزيارة للوقوف على مدى جاهزية البرنامجين للحصول على الاعتماد البرامجى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إذ تمت الزيارة الافتراضية يومى 31 مارس، 1 أبريل، وتمت اليوم، الزيارة الميدانية للبرنامجين.
وأكد قنصوه، أن الزيارة تأتى فى إطار متابعة مدى استعداد كلية الهندسة للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى البرنامجين.
وأشار إلى أن ذلك يأتى اتساقا مع أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية، التى تسعى إلى حصول كل كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد من خلال تقديم كل وسائل الدعم المادية والبشرية وتطوير كل الأقسام والمعامل بأحدث الأجهزة.
حضر الزيارة الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور كمال متولى، مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة شرويت العلمى، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة.
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