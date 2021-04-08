وزير الأوقاف: لمن لا يعرف.. مصر مركز الثقل ورمانة الميزان فى الشرق الأوسط

وأضاف الوزير، فى تصريحات له، أنه "شهد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لأجنادها بأنهم خير أجناد الأرض، وأنهم فى رباط إلى يوم الدين، وها هم ما زالوا على العهد يحمون ولا يبغون، يبنون ولا يهدمون، ولكنهم نار تحرق المعتدى، وقديمًا قال الحجاج الثقفى: إياكم وأهل مصر فى ثلاث: أرضهم، وعرضهم، ودينهم، فإنكم إن اقتربتم من أرضهم حاربتكم صخور جبالهم، وإن اقتربتم من عرضهم افترسوكم كما تفترس الأسد فرائسها، وإن اقتربتم من دينهم أفسدوا عليكم دنياكم.
ولفت الوزير إلى أن مصر لمن لا يعرفها هى أقوى ما تكون بإيمانها بالله عز وجل وثقتها فيه وحسن اعتمادها عليه، ثم بوحدة أبنائها جميعًا شعبها وجيشها، وثقتهم جميعًا فى حكمة قائدهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حفظه الله، ووقوفهم على قلب رجل واحد خلف سيادته، وتمسكهم بحقوقهم المشروعة، وحرصهم الشديد على عدم النيل من حقوق أحد كحرصهم على ألا ينال أحد ذرة من حقوقهم.
وقال إن شعب مصر شعب عظيم، عرف العدالة قديمًا ويستمسك بها عبر تاريخه، يؤمن بالتعاون والتسامح عن قوة، ولكنه شعب أبى لا يعطى الدنية لا فى أمر دينه ولا فى أمر دنياه، فهو شوكة قوية فى حلوق المعتدين، وصخرة صلبة تتحطم عليها أغراض الطامعين.
وأضاف أن مصر - لمن لا يعرفها - أحد أهم مفاتيح السلام العالمى، وأحد أهم عوامل الاستقرار فى منطقتها والعالم، بقيادتها الحكيمة وشعبها المؤمن بقيادته ، وجيشها الأبى، وأزهرها الشريف، وكنيستها الوطنية، وحضارتها العريقة، وأبنائها الأوفياء، وحِفظ من قال فى حقها: "ٱدۡخُلُوا۟ مِصۡرَ إِن شَاۤءَ ٱللَّهُ آمِنِینَ".
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