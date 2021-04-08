وزارة الخارجية تنظم جولة ميدانية للسفراء الاوروبيين وكندا في العاصمة الادارية

في اطار الجهود المتواصلة لوزارة الخارجية لاطلاع السفراء الاجانب المعتمدين في القاهرة علي عملية التحديث الشاملة والانجازات الكبيرة التي حققتها مصر في السنوات الست الاخيرة، نظمت الوزارة بالامس ٧ ابريل جولة ميدانية لسفراء الدول الاوروبية وكندا في العاصمة الادارية الجديدة.

وقد شملت الجولة اطلاع السفراء علي ما تم انجازه من اعمال انشائية ضخمة في العاصمة وما تم الانتهاء منه من اعمال تمهيدا لانتقال الحكومة بوزاراتها المختلفة الي هناك. وتضمنت الجولة زيارات الي مدينة الثقافة والفنون وحي الاعمال والابراج الادارية بما فيها اعلي برج في القارة الافريقية، فضلا عن حي الوزارات بما في ذلك جولة في رئاسة مجلس الوزراء وحي البنوك وفندق الماسة وكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم.

وقد استمع السفراء الاوروبيون الي شرح مفصل من كبار مسئولي شركة العاصمة الادارية حول المخطط العام للمشروع والمرافق والخدمات الملحقة به ومراحل تطوره، بالاضافة الي شرح مطول حول حي السفارات والتسهيلات والقواعد والاجراءات الخاصة بانتقال السفارات الي العاصمة الجديدة.

وابدي السفراء تقديرهم الكبير لحجم وسرعة ما تم انجازه في هذا المشروع الضخم والتطور الذي يشهده يوما بعد يوم وفي فترات وجيزة.

تجدر الاشارة الي انه تم ترتيب الجولة بالتنسيق بين وزارة الخارجية وشركة العاصمة الادارية الجديدة وصندوق تحيا مصر وفندق الماسة. وسوف تشهد المرحلة القادمة تنظيم جولات ميدانية مماثلة لسفراء باقي المجموعات الجغرافية المعتمدة في مصر.