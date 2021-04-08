توقيع بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا فى مجالات التعليم والتدريب للطلاب والأطباء فى تخصصات الطب المختلفة وكذا المجالات العلاجية والبحثية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى مجالات البحث العلمى وتقديم الخدمات الطبية والتعليم الطبى المتميز.

ويهدف البروتوكول إلى توفير فرص تدريب متميزة لطلاب كلية الطب بالجامعة بعدد من مستشفيات القوات المسلحة مما يسهم فى تخريج أجيال متميزة من شباب الأطباء، كما تم الإتفاق على تنظيم دورات تدريبية معتمدة دولياً ومحلياً لتدريب الكوادر الطبية من كلا الطرفين فى مختلف التخصصات الطبية ، وكذلك التنسيق والإستفادة المشتركة من الخبراء الأجانب عند زيارة أى من الطرفين ، فضلا عن عقد المؤتمرات العلمية وورش العمل التخصصية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، بالإضافة إلى التعاون بين الطرفين فى مجال تقديم القوافل الطبية المشتركة.

يأتي ذلك إنطلاقاً من دور القوات المسلحة فى تهيئة فرص أكبر للتعاون مع المؤسسات البحثية وكليات الطب بالجامعات المصرية للإرتقاء بمستوى المنظومة الصحية فى مصر بما ينعكس آثاره على تقديم خدمة طبية فائقة للمجتمع المصري.

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