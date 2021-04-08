وزيرة التعاون الدولى: طموحاتنا كبيرة والعمل لا يتوقف والمواطن محور الاهتمام

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن عام 2020 كان عاما استثنائيا واجه فيه العالم جائحة كورونا، وكان لها آثار جسيمة اقتصادية واجتماعية، و لم ينج منها أى من الدول، مشيرة الى أهمية التعاون متعدد الأطراف فى تحقيق التنمية.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمة لها فى مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية: "سعينا خلال العام الماضى على استخدام مصطلحات جديدة لتحقيق بصمة واضحة فى حياة البشر، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية تمكنا من اتخاذ خطوات فعالة لتحقيق التنمية فى مختلف القطاعات، نسعى لدفع الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية للأمام ".

ولفتت وزيرة التعاون الدولى، الى أن القيادة السياسية فى مصر عزمت منذ 2016 على تنفيذ خطة اصلاحية شاملة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى والارتقاء بالصحة وخلق فرص عمل وتحقيق انجازات كبيرة، متابعة :"طموحاتنا كبيرة و العمل لا يتوقف و المواطن محور الاهتمام".

يذكر أن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية ، ينظم مؤتمر تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، يتناول المؤتمر تأثير جائحة "كورونا"، وذلك بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة فى المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمي.

اتخذ المركــز المصــري مــن أجندة اليوم العالمي لحقـوق الإنســان ٕاطــارًا عامًا بهـدف مناقشـتها خـلال جلسـات المؤتمـر، والوصـول إلى توصيـات علـى المستويين الفكـري والعملـي.