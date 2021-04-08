/626307/علاء-رشدي-نعمل-على-التشريعات-والبيانات-اللازمة-لتعزيز-حقوق-الانسان

قال السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إنه تنفيذا للمنهجية الراسخة في جذور مصر وتشريعاتنا تم إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان عبر سنوات مضيئة، حيث يتم تعزيز حقوق الإنسان لتعزيز الحقوق والواجبات الأساسية في ضوء وجود قيادة سياسية مؤمنة بذلك.

علاء رشدي: اللجنة العليا لحقوق الانسان

وتابع السفير علاء رشدي، خلال حديثه:” اللجنة العليا لكافة الجهود المبذولة في حقوق الإنسان وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وكذلك تعمل على التشريعات وتجمع البيانات والمؤشرات ذات الصلة لتعزيز حقوق الإنسان”.

علاء رشدى: الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الانسان

وأضاف السفير علاء رشدى:” أنه تختص اللجنة العليا لإحداث الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وتختص اللجنة بمتابعة وإصدار تقارير دورية بشأن القضايا ذات الصلة، بالتعاون مع الوزارت المعنية، وقامت باجتماع تشاوري موسع مع الورزارت المعنية وخوار مجتمعي واسع بشأن الاستراتيجية.

وأشاد السفير علاء رشدي بدور اللجنة لتعزيز التشاور في حقوق الإنسان بهدف إعطاء قوة لتحقيق للتضافر الموجود.

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جاء هذا خلال المؤتمر الذي عقده المركز المصري للفكر و للدراسات الاستراتيجية اليوم الخميس بعنوان “ حقوق الانسان ..وبناء عالم ما بعد الجائحة “ بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووزيرة التعاون الدرولي الدكتورة رانيا المشاط

وتجدر الاشارة الى حديث الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى الإجراءات التي حددها برنامجُ الأممِ المتحدة الإنمائي اللازمةِ لمرحلةِ التعافي من آثارِ الجائحة حتى عام 2030 والتي تهدفُ إلى تعزيزِ حقوقِ الإنسانِ في العالم، في إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة منها: توفيرُ الحمايةِ الاجتماعيةِ واحترام حقوقِ الجميع دون تمييز، الاستثمارُ في تنميةِ القدراتِ تركز على قطاعاتِ الصحة ومعالجة التفاوتات في الدخل، التحولُ القائمُ على التعافي الأخضر والحفاظِ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذُ خطواتٍ ملموسة نحو الإدماجِ وتعزيزِ التنوع، بما في ذلك المساواةِ بين الجنسين، الحوكمةُ وتسريعِ وتيرة التحول الرقمي.