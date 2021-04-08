/626309/ياسر-عبد-العزيز-٥٠-من-المواطنين-تلقوا-أخبار-مغلوطة-بشأن-كورونا

قال ياسر عبد العزيز، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دور الدولة لا ينسى بعد جائحة كورونا وبعض الأوضاع اتخذت مسارا أفضل وعليها أن تبذل جهدا أكبر لتوفير اللقاح، متابعا ونكن نريد أن نحسن مركزنا في الدول التي تتلقى اللقاح.

جاء حديث ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر :" حقوق الإنسان .. بناء عالم ما بعد الجائحة"، المعقود بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

ياسر عبدالعزيز: الدولة المصرية تقوم بدورها

وأوضح ياسر عبد العزيز، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تقوم بدورها بالفعل في توفير اللقاح، متابعا أنه بموافقة هذه الجائحة كان هناك جائحة أخرى وهي الجائحة المعلوماتية واستطلاعات الرأي التي صدرت عن مراكز البحوث أن نسبة ٥٠٪؜ من الأشخاص أنهم تلقوا أخبارا مغلوطة بشأن كورونا، وهذه ملامح الجائحة المعلوماتية التي شككت في اللقاح.

وأشار إلى وجود عدد كبير منكرا لمرضه، وهذه مجمل التحديات التي يواجهها العالم والمجال،