صور| «أهلا رمضان».. معرض بطعم «على أد الأيد»

رافعًا شعار «على أد الأيد»، يواصل معرض أهلا رمضان افتتاح أفروعه في عدد من المحافظات، وذلك للتخفيف عن كاهل الشعب في ظل حالة الركود العالمية التي سببها فيروس كورونا، ودعمًا من الدولة للمواطنين.

آخر أفرع معرض أهلا رمضان الذي تم افتتاحه كان في كان بشبرا الخميس، حيث افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، ظهر اليوم معرض "أهلا رمضان" بمحافظة القليوبية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

وقال عربي أحمد، وكيل وزارة التموين في القليوبية، إنه تم الإعداد لـ12 معرض "أهلا رمضان" على مستوى المحافظة، بواقع معرض بكل مدينة ومعرضين في بنها وشبرا الخيمة بحي شرق وغرب، لعرض السلع بأسعار مخفضة من 10 حتى 15%.

وتوفر المعارض جميع متطلبات المواطن من خلال عرض لحوم وسلع غذائية ورمضانية بأسعار المصنع من خلال عرض شركات التصنيع.

وأضاف أحمد، أنه جار تكثيف الحملات للمرور على المحلات للتأكد من صلاحية السلع الرمضانية فى الأسواق والمحلات، وبيان السلع منتهية الصلاحية المخزنة من العام الماضي.

وفي المنيا، افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، معرض «اهلا رمضان»، بشارع المحطة بمدينة المنيا ،لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وبأسعار تلائم كافة فئات المواطنين، تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، ويضم معرض أهلا رمضان، جميع المنتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، واللحوم والدواجن، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وممثلي الغرفة التجارية بالمنيا.

واطمأن المحافظ، على توافر كافة السلع والمواد الغذائية، بالإضافة للتأكد من جودة المعروضات، مشدداً على الالتزام بقوائم الأسعار المعلن عنها، حيث يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت.

وقال المحافظ، إن المعرض يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنميه المحليه لدعم جميع المواطنيين ولضمان توافر السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، خلال شهر رمضان ، بالإضافة لمراعاة البعد الاجتماعي لكافة الفئات، يتم تقديم المنتجات بأسعار مناسبة من خلال العروض والخصومات التي تتراوح ما بين 30%- 35 %.

شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، وضرورة الحفاظ على مسافات التباعد بين المواطنين، على ان يتم استقبال المواطنين على مجموعات للحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان المعرض بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنيا، ومقام على مساحة 600 متر ويشمل 21 عارضا من مختلف الشركات التجارية، والمعرض قائم حتى انتهاء شهر رمضان الكريم، مؤكداً انه يتم المتابعة المستمرة لمدي التزام المشاركين بالمعارض بقوائم الأسعار، وتوافر كافة السلع والمواد الغذائية.

الإسكندرية وفي الإسكندرية، شهد معرض أهلا رمضان المقام على أرض المعارض بكوتة في الإسكندرية، إقبال ضعيف وركود في ثاني أيام المعرض وسيطرت مظاهر الركود واكتفى المواطنين بالتقاط صور «سيلفي» داخل المعرض بدلًأ من الشراء على الرغم من التخفيضات الكبيرة المقررة في المعرض والتى تصل الى 35% على السلع والمنتجات خلال فترة تنظيم المعرض.

واستقبل المعرض، الأربعاء، أعداد قليلة فى فترات النهار لشراء مستلزمات رمضان والياميش والاستفادة من عروض الخصومات المقررة على معظم السلع المعروضة.

وكان محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، افتتح أمس الثلاثاء، معرض أهلا رمضان، والذى يقام سنويا بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية،بالتنسيق بين شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها وشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون وشركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات وشركة النيل للزيوت والمنظفات والشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات والشركة العامة لتجارة الجملة، وكذلك شركات القطاع الخاص والعديد من السلاسل التجارية وكذلك شركات للمفروشات والملابس والاحذية لعرض منتجاتها لتوفير جميع السلع التموينية والغذائية وسلع شهر رمضان بكميات ضخمة والتى تغطي استهلاك المواطنين وتمتعها بالجودة التى تليق بالمواطن السكندرى و بالأسعار التنافسية المخفضة عن الأسواق الخارجية والتى تصل فى بعض السلع إلى ٣٥%.

ويستمر معرض أهلا رمضان، حتى الأول من رمضان، لبيع الياميش بجميع أنواعه والبلح والزبيب وقمر الدين والدقيق والسمن والزيت والسكر والأرز والمكرونة والمنظفات واللحوم والدواجن والأسماك والخضار والفاكهة وغيرها من السلع الأساسية التي تغطي استهلاك المواطنين بأسعار تناسب الجميع.