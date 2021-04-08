/626313/صور-جولة-ميدانية-للسفراء-الأوروبيين-وكندا-في-العاصمة-الإدارية

في اطار الجهود المتواصلة لوزارة الخارجية لاطلاع السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة علي عملية التحديث الشاملة، والانجازات الكبيرة التي حققتها مصر في السنوات الست الاخيرة، نظمت الوزارة جولة ميدانية لسفراء الدول الأوروبية وكندا في العاصمة الإدارية الجديدة.

شملت الجولة اطلاع السفراء علي ما تم انجازه من اعمال انشائية ضخمة في العاصمة وما تم الانتهاء منه من اعمال تمهيدا لانتقال الحكومة بوزاراتها المختلفة الي هناك. وتضمنت الجولة زيارات الي مدينة الثقافة والفنون وحي الاعمال والابراج الادارية بما فيها اعلي برج في القارة الافريقية، فضلا عن حي الوزارات بما في ذلك جولة في رئاسة مجلس الوزراء وحي البنوك وفندق الماسة وكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم.

وقد استمع السفراء الأوروبيون الي شرح مفصل من كبار مسئولي شركة العاصمة الإدارية حول المخطط العام للمشروع والمرافق والخدمات الملحقة به ومراحل تطوره، بالإضافة إلى شرح مطول حول حي السفارات والتسهيلات والقواعد والإجراءات الخاصة بانتقال السفارات إلى العاصمة الجديدة.

وأبدى السفراء تقديرهم الكبير لحجم وسرعة ما تم انجازه في هذا المشروع الضخم والتطور الذي يشهده يوما بعد يوم وفي فترات وجيزة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم ترتيب الجولة بالتنسيق بين وزارة الخارجية وشركة العاصمة الإدارية الجديدة وصندوق دوت الخليج وفندق الماسة. وسوف تشهد المرحلة القادمة تنظيم جولات ميدانية مماثلة لسفراء باقي المجموعات الجغرافية المعتمدة في مصر.