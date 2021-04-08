/626314/وزيرة-الصحة-نوفر-اللقاحات-الأساسية-للمصريين-والأجانب-للحفاظ-على-الأجيال

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن أكبر اختبار جماعي لدول العالم هي جائحة كورونا، مشيرة أنها أوضح قدرات الدول في وضع حق الإنسان في الحياة، حيث يجب على العالم أثناء المرور بالجائحة، إعادة تعريف حقوق الإنسان ووضع أولويات لها.

وزيرة الصحة تشارك فى مؤتمر حقوق الإنسان

جاء ذلك خلال مؤتمر حقوق الإنسان، بناء عالم ما بعد الجائحة، المنعقد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس، مضيفة أن استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، تعمل على تحقيق الأهداف وهي وضع حق الصحة والحياة، وحماية الإنسان من الأمراض ودعمه.

هالة زايد: تم وضع تشريعات لترسيخ مبدأ حماية الأسر من الفقر

وأشارت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إلى أنها من أجل تحقيق الأهداف، تم وضع التشريعات لترسيخ المبدأ وحماية الأسر من الفقر، مؤكدة أن مصر سباقة في وضع دستور ٢٠١٤ منها الحق قي الصحة طبقا لمواده بالمواد ١٨ و٧٩ و٨٠ و٨١ والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتأمين صحي شامل.

واكملت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد:” مصر التزمت باتفاقيات دولية، لايجاد برامج للتغطية الصحية الشاملة، وتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون صحة من أجل دعم كافة الفئات والتي حققت نجاح كبير لمسه الجميع على أرض الواقع”.

وتابعت وزيرة الصحة، " أدعو المواطنين لإطلاع على كشف مبادرة ١٠٠ مليون صحة وما حققته من مساواة بين الجميع، لافتة للنظر إلى نظام التأمين الصحي الشامل والذي يعتبر نظام تكافلي اجتماعي، حيث قامت الدولة بدفع الاشتراكات لغير القادرين للحصول على مزايا هذا النظام.

ولفتت النظر إلى مبادرة الانهاء على قوائم الانتظار، والتي قامت بالقضاء على هذه القوائم ع خلال شهرين، مشيرة إلى أن هذه المبادرة أنقذت حياة العديد من الأشخاص خاصة مع وجود كورونا.

وأشارت إلى عدم وجود تمييز في مجال الصحة، حيث تم توفير اللقاحات الأساسية لغير المصريين والمصريين وتم الحفاظ على الأجيال جميعا من الأمراض.

وأوضحت الوزيرة إلى أنه تم تقديم الرعاية والاهتمام بنزلاء السجون وعمل مراكز وخدمات للكشف عليهم وحمايتهم من الامراض، وتم التعاون بكفاءه مع وزارة الداخلية والذي أدى إلى حماية العديد من الأرواح.