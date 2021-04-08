/626292/إصابة-مدرب-الأهلي-بفيروس-كورونا-ويخضع-للعزل-المنزلي

ونشرت الصفحة الرسمية للجونة عبر "تويتر"، تغريدة بصورة رضا شحاتة مكتوبًا عليها: "نتمنى الشفاء العاجل لمدربنا رضا شحاتة والذي أصيب بڤيروس كورونا".

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الجونة كانت أمس أمام فريق طلائع الجيش والتي انتهت بخسارة الفريق بنتيجة 4/0.

رضا شحاتة: أرفض العمل مع موسيماني وهبوط مستوى اللاعبين مسؤوليته

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "أرفض العمل داخل نادي الزمالك، لأنني من أبناء النادي الأهلي ولن يتقبل أحد تواجدي، ولن أستطيع أيضا تقديم العمل الكافي للفريق حال تدريبي للقلعة البيضاء، فأبناء الفريق هم من يتحملوا التواجد لتقديم المساعدة".

وأكمل: "لو أتيحت لي فرصة تدريب النادي الأهلي حاليا، أعتقد أنني سأتمكن من صناعة الفارق مع الفريق، وعدد اللاعبين المتواجدين داخل الفريق يجعلني أقدم نتائج جيدة، وتراجع مستوي اللاعبين يأتي بسبب المدرب وليس اللاعبين".

الدوري المصري

رئيس الأهلي السابق يقترب من رئاسة اتحاد الكرة المصري

وتابع: "لو كنت مكان موسيماني لقدمت نتائج رائعة مقارنة بما يحدث خلال الفترة الأخيرة، ويجب على المدرب إستغلال مهارات اللاعبين خاصة الخط الهجومي الذي يعاني دائما من عدم التجانس، خاصة والتر بواليا، وأن هذا اللاعب يمتلك مهارات كبيرة ولكن لم يتم إستغلالها حتى الأن".

وأردف: "عمر السعيد مهاجم الفريق الحالي من أفضل مهاجمي نادي الزمالك ولكن لم يتم إستغلام مهاراتة الفنية بشكل جيد، ولهذا ظهر بمستوي ضعيف مع الفارس الأبيض، بعكس مستواه الحالي مع الجونة، وأن والتر بواليا يحتاج للعب بشكل تدريجي من أجل التألق بشكل لافت مع الفريق".

رضا شحاتة واختتم: "روح الأهلي تحقق دائما البطولات والنجاحات، وتعلمت كثيرا من مانويل جوزية المدير الفني السابق للفريق، وأيضا شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، فهم يمتلكوا فكر كروي ممتاز، وأتمنى لهم النجاح دائما".

« طريقة » موسيماني للتغلب على مشكلة توقيت مباراة المريخ السوداني

رضا شحاتة

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن الحل الامثل للمرحلة المقبلة وعلى رأسها مباراة المريخ السوداني التي تقام في الثالثة من عصر يوم الثالث من أبريل المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الجونة وطلائع الجيش

وأعلن بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر خوض التدريبات المقبلة للأهلي في العاشرة صباحا بداية من تدريبات غد الأحد حتى مباراة المريخ السوداني، ضمن إستعددات الفريق لعودة منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.