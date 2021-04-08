/626296/مدرب-طلائع-الجيش-يرد-على-انتقال-أحمد-سمير-للأهلي

أكد عبد الحميد بسيوني مدرب فريق طلائع الجيش أن الفوز على الجونة أمس كان له أهمية كبيرة للغاية.

وأَضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "لقد عانينا خلال الفترة الماضية من سوء التوفيق، ولكن تمكنا أن نحقق الفوز على الجونة برباعية نظيفة مع إضاعة ركلة جزاء خلال المباراة، وأشكر اللاعبين على الأداء الكبير الذي كان في المباراة".

وأردف: "الجميع حاليا ينافس على التواجد في مسابقة الدوري والمنافسة شرسة بين جميع الأندية وبالأمس فازت جميع الأندية التي تنافس على التواجد في البطولة، وعاد الإسماعيلي لتحقيق الفوز من جديد بعد غياب كبير وأمنى أن تبتسم لنا كرة القدم خلال المباريات القادمة لأننا نقدم مستويات جيدة للغاية".

عبد الحميد بسيوني

وتابع: "أحمد سمير لاعب الفريق يقدم مستويات جيدة ويتصدر هدافي الدوري المصري حاليا، وهناك تركيز كامل من جميع اللاعبين وبعد نهاية الموسم سيتم التفكير في انتقال الاعب للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وهو ما تم الإتفاق عليه للخروج بشكل جيد هذا الموسم".

واختتم: "بطولة الدوري هذا الموسم صعبة للغاية، وجميع المباريات هامة للغاية وممتعة للمشاهدين".

أحمد سمير.. أنتظر إشارة الأهلي فقط.. والزمالك صفحة وانتهت

أكد أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش، أنه يرغب باللعب للنادي الأهلي خلال الموسم القادم، واللعب للفريق يمثل شرف كبير لأي لاعب.

وأضاف أحمد سمير خلال تصريحات خاصة عبر "أون تايم سبورتس": "أن حديثة برغبة اللعب للنادي الأهلي لأنه يرغب في حدوث ذلك الأمر، ولكن في حال عدم تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي لن يغضب، لأنه تحدث عن أحلامة فقط خلال الفترة القادمة، وأنه يركز في كرة القدم فقط من أجل تعويض ما فات خلال مسيرتة الكروية".

الدوري المصري

وأكمل: "لم تحدث مفاوضات رسمية من جانب النادي الأهلي معي، ولكن كانت هناك أحاديث من جانب بعض المقربين من النادي الأهلي، وأتشرف باللعب للفريق في أي وقت، وإذا لم يطلب الفريق التعاقد معي فلن أغضب، وأنني تحدثت عن رغبتي فقط".

أحمد سمير

وتابع: "النادي الأقرب الأقرب دائما للفوز ببطولة الدوري العام، فهناك ترتيبات خاصة لهذه البطولة يستطيع النادي الأهلي فعلها، وبرغم تواجد المارد الأحمر حاليا في المركز الثاني إلا أنهم الأقرب للفوز بالبطولة كالعادة، وهذا لا يقلل من شأن الزمالك أو بيراميدز المتواجدين في المنافسة على البطولة".

واختتم: "أتمني الإعتزال داخل صفوف طلائع الجيش وليس أي نادي آخر، فهذا النادي كان له الفضل في عودتي للظهور مرة أخري، وغير نادم على فترتي مع نادي الزمالك، لأنها كانت مليئة بالإستفادة الفنية فقط وليس المادية، وأتمني أن يتفهم الجمهور ما حدث معي، وأن تسجيل الأهداف باستمرار في شباك الفريق، لأن هذا تعويض لما حدث لي من قبل داخل صفوف النادي".