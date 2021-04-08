/626305/بعد-إلزامه-بـ-6-ملايين-محمد-رمضان-يثير-غضب-الجمهور-بفيديو-الدولارات

أثار الفنان محمد رمضان غضب الجمهور، عقب نشر فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ردًا على قرار المحكمة بشأن أزمته مع الطيار الموقوف.

دوت الخليج يرصد حالة الهجوم على محمد رمضان وتفاصيل الفيديو الذي شحن الجمهور تجاه الآخير، وخاصة بعد الرسالة التي وصلت لجمهوره جراء إلزامه بدفع 6 ملايين.

محمد رمضان يبعثر الدولارات داخل حمام سباحة

ظهر رمضان في الفيديو وهو مستجم بحمام سباحة مع مشروب، مبعثرًا الدولارات في الهواء، الأمر الذي أثار غضب الجمهور ما دفعهم لمهاجمته، وكان هذا التعليق الأول له بعد قرار المحكمة بشأن أزمتة مع الطيار أشرف أبو اليسر.

قرار المحكمة بشأن أزمة الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر

أصدرت المحمكة الاقتصادية، أمس الأربعاء، قرار بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، بسبب الأضرار التي لحقت به نتيجة نشر رمضان صورة على متن طائرة يقودها أشرف أبو اليسر، معلقًا عليها أنها تجربة لقيادة الطائرة.

أزمة محمد رمضان مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر

يذكر أن الفنان محمد رمضان نشر صورة تجمعه بالطيار الموقوف أشرف أبو اليسر وهما على متن الطائرة، مستغلًا فيها صورة أبو اليسر في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية له أطلق عليها "مش بتفتش في المطار" في مشهد استعراضي بقيادة الطائرة.

فتوجه أحد المحامين بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر لإحالتهم للتحقيق، الأمر الذي أدي إلى إصدار قرار بتوقف الكابتن أشرف أبو اليسر عن مزوالة المهنة لانتهاكه معاير السلامة أثناء الطيران، فضلًا عن سحب رخصة مساعده لمدة عام.