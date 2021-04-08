/626306/بلاغ-ضد-محمد-رمضان-بعد-إلقائه-للدولارات-بحمام-السباحة-لايحترم-القضاء

تقدم أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، بأول بلاغ للنائب العام، ضد الفنان محمد رمضان، بعد واقعة إلقائه الدولارات داخل حمام السباحة الخاصة به، اعتراضا علي الحكم الصادر ضده من الطيار أشرف أبو اليسر.

أحمد مهران: محمد رمضان استهزاء بالقضاء

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أحمد مهران في البلاغ الذي حمل رقم 15820 لسنة 2021 ، متهما محمد رمضان بالإستهزاء والإهانة بالقضاء المصري، وتصديره صورة للرأي العام بأنه فوق القانون وأحكام القضاء لاتشكل له ردع كافي، في تحدي للقانون – بحسب البلاغ-.

المحكمة تقضى بإلزام محمد رمضان تعويض الطيار أشرف أبو اليسر

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية، أمس الأربعاء، بإلزام الفنان محمد رمضان بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، ودفع 6 ملايين جنيه، لوقفه عن العمل، وإلحاق الأذى به، وأضرار تكلفتها 25 مليون جنيه، وذلك خلال جلسة الحكم في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، والمقامة من المحامي مجدي حلمي وكيل الطيار.

وصدر الحكم على خلفية صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الطيار أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية، وذكرت الدعوى، أن الفنان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها «مش بتفتش فى المطار»، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.