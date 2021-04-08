بعد عرض الإعلان التشويقي..مسلسل الطاووس يدخل في نفس أزمة الملك بسبب الفيرمونت

/626310/بعد-عرض-الإعلان-التشويقيمسلسل-الطاووس-يدخل-في-نفس-أزمة-الملك-بسبب-الفيرمونت

لن يمر وقت طويل على أزمة مسلسل "الملك" حتى لاحق به مسلسل الطاووس ليتخذ مسيرته بداية من عرض الإعلان التشويقي للمسلسل وصولًا إلى ثورة رواد السوشيال ميديا عليه.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الأزمة التي يتعرض له مسلسل الطاووس حاليًا، حيث من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2021.

مسلسل الطاوس يناقش قضية الفيرمونت

أشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن المسلسل يجسد حادث قضية الفيرمونت الشهيرة بطريقة ما، لذا تقدم المحامي طارق العوضي ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بوقف عرض المسلسل.

بينما أبدى البعض عدم تيقنهم من أن المسلسل بالفعل يتناول هذه القضية، وربما يكون الأمر مجرد تشابه ليس أكثر.

رد الجهة المنتجة لمسلسل الطاووس حول أزمته

أما عن الجهة المنتجة للمسلسل فأوضحت أنه لم يتم استخدام أي صورة تخص قضية الفيرمونت في الدعاية للمسلسل، ولم يتم ذكر القضية من الأساس في الإعلان التشويقي له، حسبما جاء في برنامج mbc trending.

تفاصيل مسلسل الطاووس

يطرح المخرج رؤوف عبدالعزيز من خلال مسلسل "الطاووس"أحد القضايا المهمة التي تمثل خطورة على المرآة، عندما يتخلى البشر عن إنسانيتهم، وتقودهم غريزتهم إلى هدم الأخلاقيات.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الطاووس بطولة كلًا من جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبد العزيز.