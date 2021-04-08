/626311/في-رمضان-السعودية-تعلق-السحور-والاعتكاف-والإفطار-بالمساجد-وتبيح-التراويح-وصلاة-العيد

وجه وزير الشؤون الإسلامية السعودي، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، بعدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة، خلال شهر رمضان المقبل.

تشمل هذه التوجيهات، تعليق إقامة موائد الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، ومنع الإفطار والسحور داخلها، أو في المرافق التابعة لها، وتعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد، على أن تصدر، في وقت لاحق، إفادة بجميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع.

وتقضي التوجيهات، بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

كانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت، سابقًا، رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيراً إلى البدء في منح تصاريح أداء العمرة للأشخاص المحصنين ضد فيروس كورونا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكشفت في بيان عن البدء في "منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا)"، المعتمد من وزارة الصحة السعودية للحد من انتشار كورونا، وذلك "بدءاً من الأول من شهر رمضان".

ويكشف تطبيق "توكلنا" الفئات المحصنة ضد كورونا، إذ يعد الشخص محصناً عند حصوله على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو كل من تعافى من الإصابة.