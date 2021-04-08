جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه من ضمن المبادرات التى تعد حق للطفل هو علاج التقزم، حيث فتحنا 800 مركز للمتابعة ووفرنا لهم الأدوية والأغذية لتحسين الوجبة المدرسية، متابعة: "مش كل الأطفال من السنة الجاية لهم وجبة مدرسية واحدة، بل كل له وجبته حسب حالته الصحية ومؤشراتها".
وتابعت: كشفنا على أكثر من 3 آلاف حالة سرطان ثدى فى المراحل الأولى والثانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة: من العام المقبل كل طفل له وجبة مدرسية بحسب صحته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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