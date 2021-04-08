وزيرة الصحة: من العام المقبل كل طفل له وجبة مدرسية بحسب صحته

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه من ضمن المبادرات التى تعد حق للطفل هو علاج التقزم، حيث فتحنا 800 مركز للمتابعة ووفرنا لهم الأدوية والأغذية لتحسين الوجبة المدرسية، متابعة: "مش كل الأطفال من السنة الجاية لهم وجبة مدرسية واحدة، بل كل له وجبته حسب حالته الصحية ومؤشراتها".

وتابعت: كشفنا على أكثر من 3 آلاف حالة سرطان ثدى فى المراحل الأولى والثانية.